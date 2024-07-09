Таджикистан поддержал создание списка коммерческих проектов стран ШОС
Власти Таджикистана поддержали намерения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать единую базу данных коммерческих проектов организации, список необходимо определить до обсуждения совместных финансовых инструментов и страховых механизмов, заявил министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир в ходе выставки «Иннопром», передает ТАСС.
Кабир отметил, что Таджикистан поддерживает быстрое рассмотрение создания банка данных промышленных проектов. Это позволит усилить совместную работу стран ШОС и найти оптимальные решения этого вопроса.
По словам министра, такую базу нужно создать до обсуждения между странами ШОС разработки финансовых инструментов и страховых механизмов.
Представители Таджикистана во главе с главой правительства страны Кохиром Расулзодой прибыли в Екатеринбург 7 июля. Премьер провел встречи с главами Свердловской области и Татарстана.
Саммит ШОС прошел в Астане 3 и 4 июля. В мероприятии участвовали главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.