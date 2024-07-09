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Таджикистан поддержал создание списка коммерческих проектов стран ШОС

Ведомости

Власти Таджикистана поддержали намерения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать единую базу данных коммерческих проектов организации, список необходимо определить до обсуждения совместных финансовых инструментов и страховых механизмов, заявил министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир в ходе выставки «Иннопром», передает ТАСС.

Кабир отметил, что Таджикистан поддерживает быстрое рассмотрение создания банка данных промышленных проектов. Это позволит усилить совместную работу стран ШОС и найти оптимальные решения этого вопроса.

По словам министра, такую базу нужно создать до обсуждения между странами ШОС разработки финансовых инструментов и страховых механизмов.

Представители Таджикистана во главе с главой правительства страны Кохиром Расулзодой прибыли в Екатеринбург 7 июля. Премьер провел встречи с главами Свердловской области и Татарстана.

Саммит ШОС прошел в Астане 3 и 4 июля. В мероприятии участвовали главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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