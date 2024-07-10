Медведев: Россия должна быть готова к будущим сражениям

5 июля Медведев заявил, что через 10 лет ни одного из нынешних руководителей стран – членов НАТО не останется на своих местах. Так он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что он надеется на членство Украины в НАТО к 2034 г. По мнению Медведева, самой Украины к этому моменту не будет.