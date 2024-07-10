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Медведев: Россия должна быть готова к будущим сражениям

Ведомости

Россия должна быть готова для будущих сражений, поскольку враги никуда не исчезнут. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Враги России никуда и после этого [спецоперации] не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», – написал он.

По словам Медведева, после подписания бумаг и конца военной операции России к власти рано или поздно вернется «оставшаяся часть радикалов». Он добавил, что декларации Украины об отказе вступления в НАТО ни к чему не приведут.

5 июля Медведев заявил, что через 10 лет ни одного из нынешних руководителей стран – членов НАТО не останется на своих местах. Так он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что он надеется на членство Украины в НАТО к 2034 г. По мнению Медведева, самой Украины к этому моменту не будет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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