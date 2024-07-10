Медведев: Россия должна быть готова к будущим сражениям
Россия должна быть готова для будущих сражений, поскольку враги никуда не исчезнут. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Враги России никуда и после этого [спецоперации] не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», – написал он.
По словам Медведева, после подписания бумаг и конца военной операции России к власти рано или поздно вернется «оставшаяся часть радикалов». Он добавил, что декларации Украины об отказе вступления в НАТО ни к чему не приведут.
5 июля Медведев заявил, что через 10 лет ни одного из нынешних руководителей стран – членов НАТО не останется на своих местах. Так он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что он надеется на членство Украины в НАТО к 2034 г. По мнению Медведева, самой Украины к этому моменту не будет.