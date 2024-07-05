Медведев: к 2034 году ни одного из руководителей НАТО не останется на местах
К 2034 г. ни одного из нынешних руководителей стран - членов НАТО не останется на своих местах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что он надеется на членство Украины в НАТО к 2034 г.
«Вот, право слово, молодец! Это ответ честного человека», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, к этому времени часть из нынешних руководителей стран альянса будет «на пенсии или в лучшем из миров / в аду». А самой Украины не будет, считает зампред Совбеза России.
25 июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне. В то же время, добавил он, для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели. По данным The Wall Street Journal (WSJ), страны НАТО назначат ответственного за долгосрочную поддержку Украины и создадут новое командование в Висбадене в Германии для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.
Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке еще в сентябре 2022 г. после того, как в состав России вошли четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В июле 2023 г. на саммите в Вильнюсе страны НАТО приняли итоговое заявление, в котором подчеркнули, что будущее Украины – в альянсе. По информации WSJ, на саммите в этом году страны НАТО могут охарактеризовать будущее членство Украины в НАТО как необратимый процесс.