Медведев: к 2034 году ни одного из руководителей НАТО не останется на местах

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке еще в сентябре 2022 г. после того, как в состав России вошли четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В июле 2023 г. на саммите в Вильнюсе страны НАТО приняли итоговое заявление, в котором подчеркнули, что будущее Украины – в альянсе. По информации WSJ, на саммите в этом году страны НАТО могут охарактеризовать будущее членство Украины в НАТО как необратимый процесс.