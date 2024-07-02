WSJ: НАТО назначит ответственного за долгосрочную поддержку Украины
На фоне укрепления позиций правых партий в Европе и растущих шансов на победу экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре страны НАТО планируют принять меры, направленные на долгосрочную поддержку Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Меры поддержки для Украины, как ожидается, будут объявлены на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Для их обеспечения альянс направит в Киев высокопоставленного чиновника. Кроме того, НАТО создаст новое командование в Висбадене в Германии для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск. В операции примут участие порядка 700 военнослужащих США и других стран блока.
По словам нынешних и бывших чиновников США, эти шаги помогут НАТО лучше координировать усилия западных стран по оказанию военной поддержки Украине. Кроме того, усилия альянса направлены на то, чтобы сделать ВСУ более похожими на вооруженные силы НАТО, пишет газета.
WSJ отмечает, что эти меры должны укрепить перспективы Украины в конечном итоге стать членом НАТО, не предлагая ей членства в данный момент. По словам источников газеты, на саммите страны НАТО, скорее всего, охарактеризуют будущее членство Украины в НАТО как необратимый процесс.
В ходе дебатов с президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что если победит на выборах, то сможет урегулировать украинский кризис еще до вступления в должность в январе 2025 г. До этого он неоднократно обещал прекратить выплаты Украине в случае своего возвращения в Белый дом.
25 июня Reuters сообщил, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Согласно плану, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно. В Киеве инициативу отвергли.