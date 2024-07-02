WSJ: НАТО назначит ответственного за долгосрочную поддержку Украины

Меры поддержки для Украины, как ожидается, будут объявлены на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Для их обеспечения альянс направит в Киев высокопоставленного чиновника. Кроме того, НАТО создаст новое командование в Висбадене в Германии для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск. В операции примут участие порядка 700 военнослужащих США и других стран блока.