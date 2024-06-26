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Киев отверг план советников Трампа по урегулированию конфликта

Ведомости

Любой план разрешения конфликта на Украине должен быть основан на международном праве, Киев придерживается «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил Reuters советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом [Владимиром] Зеленским, там четко сказано: мир может быть только справедливым и основываться на международном праве», – сказал он, комментируя план советников экс-президента США Дональда Трампа.

Подоляк заявил, что замораживать боевые действия сейчас было бы странно, поскольку Москва якобы нарушила международное право. Мирную инициативу президента РФ Владимира Путина советник украинского лидера назвал абсолютно нелепой.

25 июня Reuters сообщил, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине в случае его победы на президентских выборах. Согласно плану, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно.

В Кремле заявили, что любой план должен учитывать «реальное положение дел на земле». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Москве неизвестны подробности плана советников Трампа. Он напомнил, что недавние предложения Путина о мире не были приняты Западом и Украиной, при этом Москва остается открытой для переговоров, «принимая во внимание реальное положение дел на земле».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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