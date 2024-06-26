Киев отверг план советников Трампа по урегулированию конфликта

В Кремле заявили, что любой план должен учитывать «реальное положение дел на земле». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Москве неизвестны подробности плана советников Трампа. Он напомнил, что недавние предложения Путина о мире не были приняты Западом и Украиной, при этом Москва остается открытой для переговоров, «принимая во внимание реальное положение дел на земле».