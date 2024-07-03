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Telegraph: Украину не приглашают в НАТО из-за масштабной коррупции в стране

Ведомости

Украину пока не готовы пригласить в НАТО из-за коррупции, альянс потребует от Киева «дополнительных шагов», прежде чем продолжить переговоры о вступлении. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США.

По данным издания, позиция будет изложена в коммюнике НАТО по итогам саммита альянса, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Источник отметил, что нужно «сделать шаг назад» и оценить реформы Украины за последние два с лишним года. Поскольку Киев продолжает вести работу в этом направлении, страны альянса хотят отдельно поговорить о дополнительных мерах в области борьбы с коррупцией, добавил он.

Представитель Пентагона сообщил, что Украина получила от дипломатов и официальных лиц НАТО список реформ, которые должны быть проведены, прежде чем ее стремления вступить в альянс смогут быть реализованы.

25 июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне. В то же время, добавил он, для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели. По данным The Wall Street Journal (WSJ), страны НАТО назначат ответственного за долгосрочную поддержку Украины и создадут новое командование в Висбадене в Германии для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке еще в сентябре 2022 г. после того, как в состав России вошли четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В июле 2023 г. на саммите в Вильнюсе страны НАТО приняли итоговое заявление, в котором подчеркнули, что будущее Украины – в альянсе. По информации WSJ, на саммите в этом году страны НАТО могут охарактеризовать будущее членство Украины в НАТО как необратимый процесс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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