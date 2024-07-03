Telegraph: Украину не приглашают в НАТО из-за масштабной коррупции в стране
Украину пока не готовы пригласить в НАТО из-за коррупции, альянс потребует от Киева «дополнительных шагов», прежде чем продолжить переговоры о вступлении. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США.
По данным издания, позиция будет изложена в коммюнике НАТО по итогам саммита альянса, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Источник отметил, что нужно «сделать шаг назад» и оценить реформы Украины за последние два с лишним года. Поскольку Киев продолжает вести работу в этом направлении, страны альянса хотят отдельно поговорить о дополнительных мерах в области борьбы с коррупцией, добавил он.
Представитель Пентагона сообщил, что Украина получила от дипломатов и официальных лиц НАТО список реформ, которые должны быть проведены, прежде чем ее стремления вступить в альянс смогут быть реализованы.
25 июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне. В то же время, добавил он, для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели. По данным The Wall Street Journal (WSJ), страны НАТО назначат ответственного за долгосрочную поддержку Украины и создадут новое командование в Висбадене в Германии для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.
Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке еще в сентябре 2022 г. после того, как в состав России вошли четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В июле 2023 г. на саммите в Вильнюсе страны НАТО приняли итоговое заявление, в котором подчеркнули, что будущее Украины – в альянсе. По информации WSJ, на саммите в этом году страны НАТО могут охарактеризовать будущее членство Украины в НАТО как необратимый процесс.