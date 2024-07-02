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Остин: США намерены объявить о выделении Украине более $2,3 млрд помощи

Ведомости

Вашингтон в скором времени объявит о выделении Киеву новой помощи в области безопасности на сумму более $2,3 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

Остин рассказал об этом на встрече с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Вашингтоне. По его словам, пакет помощи включит в себя противотанковое оружие и перехватчики ПВО, а также другие «критически важные боеприпасы из запасов США».

24 июня Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщало о планах США по выделению Украине нового пакета военной помощи на $150 млн. По данным AP, в новый пакет войдут ракеты для РСЗО HIMARS, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гранаты, артиллерийские снаряды разных калибров и др.

12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что поставки оружия Украине станут обязательными для стран – членов альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, заметил, что страны НАТО и так регулярно поставляют оружие на Украину.

14 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что НАТО хочет создать три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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