Остин: США намерены объявить о выделении Украине более $2,3 млрд помощи
Вашингтон в скором времени объявит о выделении Киеву новой помощи в области безопасности на сумму более $2,3 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.
Остин рассказал об этом на встрече с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Вашингтоне. По его словам, пакет помощи включит в себя противотанковое оружие и перехватчики ПВО, а также другие «критически важные боеприпасы из запасов США».
24 июня Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщало о планах США по выделению Украине нового пакета военной помощи на $150 млн. По данным AP, в новый пакет войдут ракеты для РСЗО HIMARS, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гранаты, артиллерийские снаряды разных калибров и др.
14 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что НАТО хочет создать три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину.