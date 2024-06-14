Орбан сообщил о планах НАТО создать три крупные базы для поставок оружия Украине

Венгерский премьер выразил обеспокоенность, что базы могут стать военными целями в случае их размещения в странах, граничащих с Украиной, к примеру в Польше, Румынии и Словакии. Орбан подчеркнул, что Будапешт не будет принимать участия в этих действиях.