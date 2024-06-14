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Орбан сообщил о планах НАТО создать три крупные базы для поставок оружия Украине

Ведомости

НАТО хочет создать три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, страны НАТО планируют организовать «так называемую украинскую миссию НАТО». «Это означает, что НАТО будет координировать передачу оружия Украине», – пояснил Орбан (цитата по ТАСС).

Венгерский премьер выразил обеспокоенность, что базы могут стать военными целями в случае их размещения в странах, граничащих с Украиной, к примеру в Польше, Румынии и Словакии. Орбан подчеркнул, что Будапешт не будет принимать участия в этих действиях.

12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. При этом Венгрия получила от НАТО гарантии, что ей не придется участвовать в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине. В обмен Будапешт пообещал не блокировать инициативы по поддержке Киева внутри организации.

В Кремле, комментируя заявление Столтенберга, отметили, что инициатива НАТО вряд ли изменит ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что страны альянса и так регулярно поставляют оружие на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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