Орбан сообщил о планах НАТО создать три крупные базы для поставок оружия Украине
НАТО хочет создать три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
По его словам, страны НАТО планируют организовать «так называемую украинскую миссию НАТО». «Это означает, что НАТО будет координировать передачу оружия Украине», – пояснил Орбан (цитата по ТАСС).
Венгерский премьер выразил обеспокоенность, что базы могут стать военными целями в случае их размещения в странах, граничащих с Украиной, к примеру в Польше, Румынии и Словакии. Орбан подчеркнул, что Будапешт не будет принимать участия в этих действиях.
12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. При этом Венгрия получила от НАТО гарантии, что ей не придется участвовать в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине. В обмен Будапешт пообещал не блокировать инициативы по поддержке Киева внутри организации.
В Кремле, комментируя заявление Столтенберга, отметили, что инициатива НАТО вряд ли изменит ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что страны альянса и так регулярно поставляют оружие на Украину.