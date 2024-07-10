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El País: Россия и КНР допускают начало переговоров по Украине до конца года

Ведомости

Переговоры между Россией и Украиной могут состояться до конца этого года, считают президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Путин и Си предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года», – говорится в материале.

Кроме того, согласно письму венгерского премьера европейским лидерам, «прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, может представлять интерес для новой администрации» США после выборов в ноябре 2024 г.

5 июля Орбан посетил Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.

8 июля Орбан встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и сосредоточился на обсуждении украинского конфликта. Он также заявил о визите в Вашингтон.

23 июня кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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