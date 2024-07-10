El País: Россия и КНР допускают начало переговоров по Украине до конца года
Переговоры между Россией и Украиной могут состояться до конца этого года, считают президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Путин и Си предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года», – говорится в материале.
Кроме того, согласно письму венгерского премьера европейским лидерам, «прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, может представлять интерес для новой администрации» США после выборов в ноябре 2024 г.
5 июля Орбан посетил Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
8 июля Орбан встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и сосредоточился на обсуждении украинского конфликта. Он также заявил о визите в Вашингтон.
23 июня кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.