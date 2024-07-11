Демократы в сенате впервые публично выступили против кандидатуры Байдена
Сенатор-демократ от Вермонта Питер Уэлч призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться в ноябре 2024 г., сообщила The Washington Post.
«Мы не можем забыть катастрофическое выступление президента Байдена на дебатах», – написал сенатор в своей статье для газеты.
Уэлч стал первым демократам в сенате, открыто выступившим против кандидатуры Байдена.
Кроме того, по информации портала Axios, лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил донорам, что готов рассмотреть возможность выбора другого кандидата в президенты от партии.
На 10 июля публично против участия Байдена в выборах выступили семь членов палаты представителей от Демократической партии. 8 июля в письме однопартийцам в конгрессе Байден заявил, что намерен продолжить баллотироваться в президенты.