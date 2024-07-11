Бывший адвокат Трампа попросил суд возобновить дело против экс-президента

В 2020 г. Коэна по состоянию здоровья отправили под домашний арест. Позже суд постановил вернуть юриста в тюрьму «после того, как он выразил обеспокоенность по поводу условия освобождения, которое требовало от него отказаться от возможности критиковать Трампа, который тогда был президентом». Сам Коэн в тот момент писал книгу с критикой президента.