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Бывший адвокат Трампа попросил суд возобновить дело против экс-президента

Коэн не согласен с преследованием критиков власти
Максим Цуланов
Gage Skidmore / Flickr

Юрист Майкл Коэн обратился в Верховный суд США с просьбой возобновить дело против кандидата в президенты, экс-президента США Дональда Трампа, передает ABC News. В прошлом Коэн был советником Трампа по юридическим вопросам.

Речь идет о деле самого Коэна. В 2018 г. его приговорили к трем годам тюрьмы за финансовые преступления – нарушения при финансировании избирательной кампании, банковские мошенничества и др.

В 2020 г. Коэна по состоянию здоровья отправили под домашний арест. Позже суд постановил вернуть юриста в тюрьму «после того, как он выразил обеспокоенность по поводу условия освобождения, которое требовало от него отказаться от возможности критиковать Трампа, который тогда был президентом». Сам Коэн в тот момент писал книгу с критикой президента.

Федеральный судья позже освободил Коэна, поскольку он подвергся неконституционному преследованию за свое желание критиковать Трампа.

«Таким образом, в его нынешнем виде дело представляет собой принцип, согласно которому президенты и их подчиненные могут безнаказанно изолировать критиков исполнительной власти. Это не может быть законом в стране, которую создавали отцы-основатели», – говорится в обращении Коэна к Верховному суду.

Верховный суд США в мае не предоставил бывшему президенту США Трампу абсолютного иммунитета от уголовного преследования. Вместе с тем суд признал у него наличие частичного иммунитета в части действий, совершенных в рамках конституционных полномочий, и предполагаемого иммунитета по другим действиям во время президентства.

Трампа обвиняют в подлоге финансовой документации. По данным следствия, в 2016 г. кандидат в президенты велел своему адвокату Коэну заплатить порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение информации о связи с ним, произошедшей в 2006 г. Трамп возместил Коэну заплаченные Дэниэлс деньги, оформив их как ежемесячный гонорар за юруслуги. Помимо подлога документации Трампу в связи с этим также вменяли нарушение закона о финансировании президентских кампаний.

Коэн заявил, что, Трамп, заплатив Дэниэлс, хотел обезопасить свою избирательную кампанию. Исходя из этого передача актрисе $130 000 Коэном по факту рассматривалась как пожертвование или вклад (contribution) в кампанию Трампа.

Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Дэниэлс. Бывшего президента могут приговорить к тюремному заключению, но закон не требует этого. Приговор, изначально назначенный на 11 июля, будет вынесен 18 сентября.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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