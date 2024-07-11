В подконтрольном ВСУ Запорожье сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Информация о местоположении, количестве и названии объектов не уточняется. Ночью в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучала воздушная тревога.
Глава ОВА в подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры, административного здания и ряда других объектов. Их число также не приводится.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. Киев результаты референдумов не признает.