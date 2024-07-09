Российская армия взяла под контроль Яснобродовку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» вооруженных сил России установили контроль над Яснобродовкой Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад, а также разведывательного батальона вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка ДНР. Было отражено пять контратак штурмовых групп двух механизированных, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Противник потерял более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».
7 июля сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР и улучшили тактическое положение.
В июле под контроль российских подразделений также перешли населенные пункты Сокол в ДНР и Новый на востоке Часова Яра, а также села Степовая Новоселовка Харьковской области и Новопокровское ДНР, сообщало Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска заняли Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории по результатам референдумов приняли в состав РФ. Власти Украины их итоги не признают.