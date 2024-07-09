Российская армия взяла под контроль Яснобродовку в ДНР

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска заняли Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории по результатам референдумов приняли в состав РФ. Власти Украины их итоги не признают.