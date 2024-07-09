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Российская армия взяла под контроль Яснобродовку в ДНР

Ведомости

Подразделения группировки войск «Центр» вооруженных сил России установили контроль над Яснобродовкой Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад, а также разведывательного батальона вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка ДНР. Было отражено пять контратак штурмовых групп двух механизированных, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

7 июля сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР и улучшили тактическое положение.

В июле под контроль российских подразделений также перешли населенные пункты Сокол в ДНР и Новый на востоке Часова Яра, а также села Степовая Новоселовка Харьковской области и Новопокровское ДНР, сообщало Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска заняли Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории по результатам референдумов приняли в состав РФ. Власти Украины их итоги не признают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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