ВС России взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР

На этой неделе под контроль российских подразделений также перешел населенный пункт Сокол в ДНР, а 3 июля ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Новый» на востоке Часова Яра. 1 июля российские войска заняли село Степовая Новоселовка Харьковской области и село Новопокровское ДНР, сообщало Минобороны.