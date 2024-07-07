ВС России взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, группировка нанесла поражение формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское ДНР, а также отразила шесть контратак противника. ВСУ потеряли танк, БМП Bradley, гаубицу М777 и другую технику, добавили в Минобороны.
На этой неделе под контроль российских подразделений также перешел населенный пункт Сокол в ДНР, а 3 июля ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Новый» на востоке Часова Яра. 1 июля российские войска заняли село Степовая Новоселовка Харьковской области и село Новопокровское ДНР, сообщало Минобороны.