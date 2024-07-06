ВС России взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Сокол в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», – сказано в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, а также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей вооруженных средств Украины (ВСУ), склад авиационных средств поражения и стоянка БПЛА Bayraktar на двух военных аэродромах.
Средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, ракету HARM производства США, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 55 БПЛА.
4 июля Минобороны РФ сообщило о поражении двух предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, которые снабжали воинские части ВСУ. Кроме того, ВС РФ поразили самолет МиГ-29, цех производства, склад хранения ударных беспилотников и скопления живой силы и военной техники противника в 128-ми районах.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. По данным Минобороны, с начала спецоперации противник потерял 626 самолетов, 277 вертолетов, почти 27 200 беспилотников, около 16 500 танков и других боевых бронированных машин и иное вооружение.