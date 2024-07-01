Минобороны РФ заявило о взятии под контроль двух сел в ДНР и Харьковской области
Российские войска взяли под контроль село Степовая Новоселовка Харьковской области и село Новопокровское Донецкой народной республики, заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Запад» после взятия Степовой Новоселовки заняли более выгодные рубежи. Бойцы группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение в ДНР, говорится в сводке.
В целом в течение суток поражены самолеты и инфраструктура военного аэродрома Украины, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники, места хранения безэкипажных катеров, скопления живой силы противника в 124 районах, сообщает Минобороны РФ.
О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она проводится для защиты населения от киевского режима, демилитаризации и денацификации соседней страны. 14 июня этого года Путин заявил, что переговоры могут быть начаты при условии вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признания этих территорий российскими, снятия санкций. Кроме того, Украина должна иметь нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, отметил глава РФ. В Киеве такое предложение отвергли.