Минобороны сообщило о поражении двух предприятий ВПК Украины

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. По данным Минобороны, с начала спецоперации противник потерял 626 самолетов, 277 вертолетов, почти 27 200 беспилотников, около 16 500 танков и других боевых бронированных машин и иное вооружение.