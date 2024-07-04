Минобороны сообщило о поражении двух предприятий ВПК Украины
За последние сутки российские военные поразили два предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, которые снабжали воинские части ВСУ. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили самолет МиГ-29, цех производства, склад хранения ударных беспилотников и скопления живой силы и военной техники противника в 128-ми районах.
4 июля Минобороны сообщило об ударе по стоянке авиационной техники ВСУ на аэродроме «Долгинцево» в Днепропетровской области. В результате были уничтожены боевой самолет Миг-29 ВСУ, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.
Украинские СМИ сообщали, что ночью 4 июля взрывы были слышны в Житомирской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Полтаве. В восточных областях Украины объявляли воздушную тревогу.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. По данным Минобороны, с начала спецоперации противник потерял 626 самолетов, 277 вертолетов, почти 27 200 беспилотников, около 16 500 танков и других боевых бронированных машин и иное вооружение.