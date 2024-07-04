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Минобороны сообщило о поражении двух предприятий ВПК Украины

Ведомости

За последние сутки российские военные поразили два предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, которые снабжали воинские части ВСУ. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили самолет МиГ-29, цех производства, склад хранения ударных беспилотников и скопления живой силы и военной техники противника в 128-ми районах.

4 июля Минобороны сообщило об ударе по стоянке авиационной техники ВСУ на аэродроме «Долгинцево» в Днепропетровской области. В результате были уничтожены боевой самолет Миг-29 ВСУ, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.

Украинские СМИ сообщали, что ночью 4 июля взрывы были слышны в Житомирской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Полтаве. В восточных областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. По данным Минобороны, с начала спецоперации противник потерял 626 самолетов, 277 вертолетов, почти 27 200 беспилотников, около 16 500 танков и других боевых бронированных машин и иное вооружение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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