Минобороны сообщило об уничтожении Миг-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

2 июля Минобороны сообщило об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Два истребителя Су-27, находящиеся на ремонте, были повреждены. Для удара также использовался ракетный комплекс «Искандер-М». Forbes допускал, что это был «один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС» с начала боевых действий в феврале 2022 г.