Минобороны сообщило об уничтожении Миг-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево
Российские военные при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по стоянке авиационной техники ВСУ на аэродроме «Долгинцево» в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В результате был уничтожен боевой самолет Миг-29 ВСУ, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы. Военное ведомство также опубликовало видео удара по аэродрому.
2 июля Минобороны сообщило об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Два истребителя Су-27, находящиеся на ремонте, были повреждены. Для удара также использовался ракетный комплекс «Искандер-М». Forbes допускал, что это был «один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС» с начала боевых действий в феврале 2022 г.
3 июля военное ведомство отчиталось об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на аэродроме базирования.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. По данным Минобороны, с начала спецоперации противник потерял 625 самолетов, 277 вертолетов, свыше 27 100 беспилотников, почти 16 500 танков и других боевых бронированных машин и иное вооружение.