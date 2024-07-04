В четырех областях Украины произошли взрывы
Ночью 4 июля в Житомирской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях прогремели взрывы. Об этом сообщает ТСН.
В восточных областях Украины объявляли воздушную тревогу. Кроме того, ПВО сработала в Киеве. В столице Украины и Полтаве также были слышны звуки взрывов.
Утром 2 июля взрыв произошел в Одессе. Одновременно с этим в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сообщения о взрывах также поступали из Запорожья и Днепропетровской области.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.
По данным Минобороны, с 22 по 28 июня российские войска нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики Украины, инфраструктуре военных аэродромов, логистическим центрам вооружения, переданного ВСУ западными странами, а также цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров.