В Одессе произошел взрыв
В Одессе произошел взрыв, пишет украинское издание «Зеркало недели».
Взрыв произошел около около 6:30 по местному времени (совпадает с мск). Одновременно с этим в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Украинское издание «Страна» пишет, что сообщения о взрывах также поступали из Запорожья и Днепропетровской области.
2 июня пресс-служба военно-морских сил (ВМС) Украины сообщала о повреждении портовой инфраструктуры Украины. Издание «Страна» сообщало, что 2 июня прилет фиксировался в районе Одессы.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.