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ВС России взяли под контроль район «Новый» в Часовом Яре

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль микрорайон «Новый» на востоке Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск в результате активных действий полностью освободили район “Новый” населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики и улучшили положение по переднему краю», – говорится в сообщении.

На том же направлении российские силы отразили четыре контратаки формирований 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона «Опфор» ВСУ. Также были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотников. Силами Черноморского флота (ЧФ) за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ был уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, а также скопления живой силы противника в 125 районах.

Три полевых склада боеприпасов ВСУ были уничтожены подразделениями группировки войск «Запад». Российские войска отразили две украинские контратаки, поразили боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, американскую 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б», американское 105-мм орудие М119, 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Центр» отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ. Со стороны Украины потери составили: танк, две боевые машины пехоты (БМП), в том числе американская Bradley, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ, 35-й бригаде морской пехоты в районах Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ: шесть автомобилей, немецкая пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T-SLM, 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Последние месяцы Минобороны сообщает о продвижении российских войск к городу Часов Яр (ДНР). Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что Часов Яр – крупный логистический центр и очень хорошо укрепленный пункт, но за ним каких-либо серьезных укрепленных сооружений нет, за исключением Славянска и Краматорска.

Военный эксперт Иван Коновалов говорил, что Часов Яр занимает господствующее положение на этой территории, поскольку находится на возвышенности. «Потеря Часова Яра для ВСУ будет означать стратегическое поражение, по уровню такое же, как потеря Авдеевки и Артемовска, но здесь они теряют еще больше», – заявлял эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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