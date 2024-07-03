ВС России взяли под контроль район «Новый» в Часовом Яре

Военный эксперт Иван Коновалов говорил, что Часов Яр занимает господствующее положение на этой территории, поскольку находится на возвышенности. «Потеря Часова Яра для ВСУ будет означать стратегическое поражение, по уровню такое же, как потеря Авдеевки и Артемовска, но здесь они теряют еще больше», – заявлял эксперт.