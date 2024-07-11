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Правительство Ирака направило делегацию сил безопасности в Курдистан

Ведомости

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани направил делегацию сил безопасности во главе с советником по национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи в Курдистан. Об этом сообщил телеканал Rudaw.

Совет национальной безопасности Ирака опубликовал заявление после заседания под председательством премьер-министра страны, на котором обсуждались вопросы безопасности, в том числе «вмешательство турецких сил в приграничных районах».

«Турция должна соблюдать принцип добрососедства и дипломатических отношений с иракским правительством и координировать свои действия с ним по любым вопросам безопасности», – говорится в заявлении в ответ на действия Турции в Курдистане.

8 июля министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил Politico, что страна планирует создать в Сирии и Ираке коридор безопасности протяженностью до 40 км и «полностью очистить регион от террористов», имея в виду курдских боевиков. 

6 июля министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации двух боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) на севере Ирака. В ходе операции было изъято большое количество оружия. Курдскую группировку РПК Турция, США и ЕС классифицируют как террористическую.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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