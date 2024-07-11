Правительство Ирака направило делегацию сил безопасности в Курдистан
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани направил делегацию сил безопасности во главе с советником по национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи в Курдистан. Об этом сообщил телеканал Rudaw.
Совет национальной безопасности Ирака опубликовал заявление после заседания под председательством премьер-министра страны, на котором обсуждались вопросы безопасности, в том числе «вмешательство турецких сил в приграничных районах».
«Турция должна соблюдать принцип добрососедства и дипломатических отношений с иракским правительством и координировать свои действия с ним по любым вопросам безопасности», – говорится в заявлении в ответ на действия Турции в Курдистане.
8 июля министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил Politico, что страна планирует создать в Сирии и Ираке коридор безопасности протяженностью до 40 км и «полностью очистить регион от террористов», имея в виду курдских боевиков.
6 июля министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации двух боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) на севере Ирака. В ходе операции было изъято большое количество оружия. Курдскую группировку РПК Турция, США и ЕС классифицируют как террористическую.