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Демократы призвали Байдена предоставить доказательства его перспектив на выборах

Ведомости

Лидеры демократов призвали президента США Джо Байдена и его предвыборную команду предоставить убедительные доказательства реальности его успеха на выборах на фоне непрекращающейся волны неудачных опросов в штатах и растущих опасений, что он не сможет победить бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Демократической партии США.

На встрече за закрытыми дверями некоторые профсоюзные лидеры страны, многие из которых являются сторонниками Байдена, заявили, что сомнения американцев в способности Байдена выполнять свою работу наносят ущерб его кандидатуре и неоднократно спрашивали представителей кампании Байдена об их плане победить Трампа. Двумя наиболее откровенными в этом вопросе лидерами были Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников, и Шон Фейн, президент United Auto Workers.

Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба начали более пессимистично оценивать шансы Байдена, даже несмотря на то, что они продолжают продвигать его кампанию вперед и убеждают союзников в способности президента восстановить свои рейтинги.

«Подавляющее большинство высокопоставленных сотрудников предвыборной кампании впали в уныние и не видят пути», – сказал стратег-демократ, знакомый с этими обсуждениями. 

«Мы можем либо беспокоиться, либо работать», – говорится в заявлении представителя кампании Байдена Кевина Муньоса.

Сенатор Питер Уэлч из Вермонта стал первым сенатором-демократом, призвавшим Байдена отказаться от участия в выборах «для блага страны» и из-за опасности, исходящей от Трампа. Кроме того, один из членов партии Пэт Райан, член палаты представителей Эрл Блюменауэр и вице-губернатор Нью-Йорка Антонио Дельгадо также призвали Байдена уйти в отставку.

На 10 июля публично против участия Байдена в выборах выступили семь членов палаты представителей от Демократической партии. 8 июля в письме однопартийцам в конгрессе Байден заявил, что намерен продолжить баллотироваться в президенты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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