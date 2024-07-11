Демократы призвали Байдена предоставить доказательства его перспектив на выборах

На встрече за закрытыми дверями некоторые профсоюзные лидеры страны, многие из которых являются сторонниками Байдена, заявили, что сомнения американцев в способности Байдена выполнять свою работу наносят ущерб его кандидатуре и неоднократно спрашивали представителей кампании Байдена об их плане победить Трампа. Двумя наиболее откровенными в этом вопросе лидерами были Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников, и Шон Фейн, президент United Auto Workers.