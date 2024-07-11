Демократы призвали Байдена предоставить доказательства его перспектив на выборах
Лидеры демократов призвали президента США Джо Байдена и его предвыборную команду предоставить убедительные доказательства реальности его успеха на выборах на фоне непрекращающейся волны неудачных опросов в штатах и растущих опасений, что он не сможет победить бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Демократической партии США.
На встрече за закрытыми дверями некоторые профсоюзные лидеры страны, многие из которых являются сторонниками Байдена, заявили, что сомнения американцев в способности Байдена выполнять свою работу наносят ущерб его кандидатуре и неоднократно спрашивали представителей кампании Байдена об их плане победить Трампа. Двумя наиболее откровенными в этом вопросе лидерами были Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников, и Шон Фейн, президент United Auto Workers.
Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба начали более пессимистично оценивать шансы Байдена, даже несмотря на то, что они продолжают продвигать его кампанию вперед и убеждают союзников в способности президента восстановить свои рейтинги.
«Подавляющее большинство высокопоставленных сотрудников предвыборной кампании впали в уныние и не видят пути», – сказал стратег-демократ, знакомый с этими обсуждениями.
«Мы можем либо беспокоиться, либо работать», – говорится в заявлении представителя кампании Байдена Кевина Муньоса.
Сенатор Питер Уэлч из Вермонта стал первым сенатором-демократом, призвавшим Байдена отказаться от участия в выборах «для блага страны» и из-за опасности, исходящей от Трампа. Кроме того, один из членов партии Пэт Райан, член палаты представителей Эрл Блюменауэр и вице-губернатор Нью-Йорка Антонио Дельгадо также призвали Байдена уйти в отставку.
На 10 июля публично против участия Байдена в выборах выступили семь членов палаты представителей от Демократической партии. 8 июля в письме однопартийцам в конгрессе Байден заявил, что намерен продолжить баллотироваться в президенты.