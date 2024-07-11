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Путин заявил о важности парламентского сотрудничества России и Китая

Ведомости

Парламентское измерение сотрудничества России и Китая является важным, поскольку создает благоприятную атмосферу для достижения целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

«Парламентское измерение нашего сотрудничества – оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед нами целей», – сказал президент.

С 11 по 12 июля в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце проходит Парламентский форум БРИКС. Тема форума – «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В этом году Россия председательствует в БРИКС. 

Президент России на Парламентском форуме БРИКС допустил создание парламентской структуры организации. Во время своего выступления глава государства заявил, что страны БРИКС, действуя вместе и сплоченно, смогут добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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