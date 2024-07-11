Путин заявил о важности парламентского сотрудничества России и Китая
Парламентское измерение сотрудничества России и Китая является важным, поскольку создает благоприятную атмосферу для достижения целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
«Парламентское измерение нашего сотрудничества – оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед нами целей», – сказал президент.
С 11 по 12 июля в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце проходит Парламентский форум БРИКС. Тема форума – «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В этом году Россия председательствует в БРИКС.
Президент России на Парламентском форуме БРИКС допустил создание парламентской структуры организации. Во время своего выступления глава государства заявил, что страны БРИКС, действуя вместе и сплоченно, смогут добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов.