Путин заявил о важности парламентского сотрудничества России и Китая

«Парламентское измерение нашего сотрудничества – оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед нами целей», – сказал президент.