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Сейм Литвы одобрил денонсацию Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Ведомости

Сейм Литвы одобрил денонсацию Конвенции о запрете кассетных боеприпасов. За предложение проголосовали 99 депутатов, один против и трое воздержались. Об этом сообщает LRT.

«Необходимость исчерпать все возможности для укрепления сдерживания и обороны является движущей силой предложения о денонсации Конвенции. С тех пор как Литва стала участником Конвенции, ситуация в сфере безопасности значительно ухудшилась, а угрозы безопасности Литвы изменились», – заявил заместитель министра национальной обороны Ренюс Плешкис.

По его словам, фундаментальным изменением, которое привело к рассмотрению вопроса о выходе, является украинский конфликт. Плешкис отметил, что боеприпасы будут использоваться для оборонительных операций в случае агрессии против Литвы.

«Шесть месяцев назад в канцелярии президента были скептики настроены по поводу имиджа Литвы. Я считаю, что главное не имидж Литвы, а ее потенциал», – сказал бывший министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

LRT отмечает, что из стран – членов НАТО, имеющих общую границу с Россией, только Литва и Норвегия в настоящее время являются членами Конвенции. Соединенные Штаты, Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния и Турция не являются ее членами.

Литва присоединилась к Конвенции по кассетным боеприпасам в 2011 г. Сама конвенция была принята в Дублине в 2008 г. Соглашение запрещает применение, производство и приобретение кассетных боеприпасов и устанавливает конкретные обязательства по устранению гуманитарных последствий этого оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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