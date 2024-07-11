Сейм Литвы одобрил денонсацию Конвенции о запрете кассетных боеприпасов
Сейм Литвы одобрил денонсацию Конвенции о запрете кассетных боеприпасов. За предложение проголосовали 99 депутатов, один против и трое воздержались. Об этом сообщает LRT.
«Необходимость исчерпать все возможности для укрепления сдерживания и обороны является движущей силой предложения о денонсации Конвенции. С тех пор как Литва стала участником Конвенции, ситуация в сфере безопасности значительно ухудшилась, а угрозы безопасности Литвы изменились», – заявил заместитель министра национальной обороны Ренюс Плешкис.
По его словам, фундаментальным изменением, которое привело к рассмотрению вопроса о выходе, является украинский конфликт. Плешкис отметил, что боеприпасы будут использоваться для оборонительных операций в случае агрессии против Литвы.
«Шесть месяцев назад в канцелярии президента были скептики настроены по поводу имиджа Литвы. Я считаю, что главное не имидж Литвы, а ее потенциал», – сказал бывший министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
LRT отмечает, что из стран – членов НАТО, имеющих общую границу с Россией, только Литва и Норвегия в настоящее время являются членами Конвенции. Соединенные Штаты, Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния и Турция не являются ее членами.
Литва присоединилась к Конвенции по кассетным боеприпасам в 2011 г. Сама конвенция была принята в Дублине в 2008 г. Соглашение запрещает применение, производство и приобретение кассетных боеприпасов и устанавливает конкретные обязательства по устранению гуманитарных последствий этого оружия.