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Финляндия и Швеция бойкотируют проводимые Венгрией министерские встречи

Ведомости

Финляндия и Швеция бойкотируют встречи министров ЕС в Венгрии в знак протеста против визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Премьер-министры Петтери Орпо и Ульф Кристерссон договорились об этом 10 июля, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Бойкот означает, что страны не будут направлять министров или государственных секретарей на министерские встречи ЕС в Венгрии. Страны будут представлены на встречах своими официальными лицами. Первоначально бойкот продлится до июля, после чего его действие будет оцениваться по результатам работы Венгрии.

Таким образом, бойкот будет распространяться на четыре встречи, которые Венгрия, председательствующая в ЕС, проведет в июле. В настоящее время проходит встреча министров окружающей среды. На следующей неделе в Венгрии соберутся министры энергетики, а через неделю – министры юстиции и здравоохранения.

В Москву венгерский премьер прибыл 5 июля для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. До этого венгерский политик посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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