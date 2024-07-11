Финляндия и Швеция бойкотируют проводимые Венгрией министерские встречи

В Москву венгерский премьер прибыл 5 июля для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. До этого венгерский политик посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.