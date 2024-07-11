Финляндия и Швеция бойкотируют проводимые Венгрией министерские встречи
Финляндия и Швеция бойкотируют встречи министров ЕС в Венгрии в знак протеста против визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Премьер-министры Петтери Орпо и Ульф Кристерссон договорились об этом 10 июля, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Бойкот означает, что страны не будут направлять министров или государственных секретарей на министерские встречи ЕС в Венгрии. Страны будут представлены на встречах своими официальными лицами. Первоначально бойкот продлится до июля, после чего его действие будет оцениваться по результатам работы Венгрии.
Таким образом, бойкот будет распространяться на четыре встречи, которые Венгрия, председательствующая в ЕС, проведет в июле. В настоящее время проходит встреча министров окружающей среды. На следующей неделе в Венгрии соберутся министры энергетики, а через неделю – министры юстиции и здравоохранения.
В Москву венгерский премьер прибыл 5 июля для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. До этого венгерский политик посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.