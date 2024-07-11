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Путин посетил «Ораниенбаум» в Санкт-Петербурге

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Президент России Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» по итогам рабочей поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства был в сопровождении министра культуры Ольги Любимовой, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, а также гендиректора музея-заповедника «Петергоф» Романа Коврикова.

Путин осмотрел комплекс после реставрационных работ и увидел полностью открывшийся после долгой реставрации Китайский дворец и павильон Катальной горки.

«Ораниенбаум» – дворцово-парковый комплекс XVIII века на южном берегу Финского залива в городе Ломоносов. Является частью музея-заповедника «Петергоф».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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