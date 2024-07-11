Путин посетил «Ораниенбаум» в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» по итогам рабочей поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства был в сопровождении министра культуры Ольги Любимовой, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, а также гендиректора музея-заповедника «Петергоф» Романа Коврикова.
Путин осмотрел комплекс после реставрационных работ и увидел полностью открывшийся после долгой реставрации Китайский дворец и павильон Катальной горки.
«Ораниенбаум» – дворцово-парковый комплекс XVIII века на южном берегу Финского залива в городе Ломоносов. Является частью музея-заповедника «Петергоф».