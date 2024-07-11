Захарова назвала терактом удар ВСУ по Белгородской области, где пострадали дети

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что во двор МКД в Шебекине беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство. Пострадали пятеро детей, младшему из них – восемь лет. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.