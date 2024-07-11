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Захарова назвала терактом удар ВСУ по Белгородской области, где пострадали дети

Ведомости

Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на двор многоквартирного дома в Шебекине, где играли дети, – намеренный теракт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что во двор МКД в Шебекине беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство. Пострадали пятеро детей, младшему из них – восемь лет. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.

«Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

11 июля Гладков сообщал о 12 пострадавших при обстрелах Шебекина. В селе Ржевка Шебекинского городского округа при атаках дронов погиб мужчина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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