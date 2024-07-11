Захарова назвала терактом удар ВСУ по Белгородской области, где пострадали дети
Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на двор многоквартирного дома в Шебекине, где играли дети, – намеренный теракт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что во двор МКД в Шебекине беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство. Пострадали пятеро детей, младшему из них – восемь лет. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.
«Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.