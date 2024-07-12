Бразилия пригласит Путина на саммит G20
Бразилия намерена пригласить на саммит G20 лидеров всех стран-участников, включая президента России Владимира Путина. Об этом заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.
«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Бразилия является председателем G20 с декабря прошлого года. Итоговый саммит объединения пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Государство признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест главы России в марте 2023 г.
В апреле газета Folha de S.Paulo сообщила, что власти Бразилии работают над тем, чтобы Путин смог приехать на предстоящий саммит G20. Издание отмечает, что правительство представило юридические аргументы в поддержку его визита. Примечательно, что в упомянутых документах президент России не называется по имени: Бразилия «ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера».