Бразилия пригласит Путина на саммит G20

В апреле газета Folha de S.Paulo сообщила, что власти Бразилии работают над тем, чтобы Путин смог приехать на предстоящий саммит G20. Издание отмечает, что правительство представило юридические аргументы в поддержку его визита. Примечательно, что в упомянутых документах президент России не называется по имени: Бразилия «ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера».