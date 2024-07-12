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Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Ведомости

Бразилия намерена пригласить на саммит G20 лидеров всех стран-участников, включая президента России Владимира Путина. Об этом заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Бразилия является председателем G20 с декабря прошлого года. Итоговый саммит объединения пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Государство признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест главы России в марте 2023 г.

В апреле газета Folha de S.Paulo сообщила, что власти Бразилии работают над тем, чтобы Путин смог приехать на предстоящий саммит G20. Издание отмечает, что правительство представило юридические аргументы в поддержку его визита. Примечательно, что в упомянутых документах президент России не называется по имени: Бразилия «ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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