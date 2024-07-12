Матвиенко заявила о необходимости реформировать ВТО
Для повышения эффективности работы Всемирной торговой организации (ВТО) необходима реформация. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС.
По мнению Матвиенко, организации нужны изменения, «направленные на возобновление полноформатной работы всех ее органов, «в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной».
Председатель Совета Федерации считает, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран – членов организации и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли.
ВТО была учреждена в 1955 г. Членство в организации в настоящее время имеют 164 государства, из которых 160 – признанные международным сообществом. Цели ВТО – регулирование торгово-политических отношений государств-членов и либерализация международной торговли. Россия подписала протокол о вступлении в ВТО в апреле 1994 г., а присоединилась к ней в августе 2012 г.
В марте 2023 г. в МИД РФ исключили выход страны из ВТО. Тогда директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский указывал на попытки ряда недружественных государств «выдавить» Россию из ВТО. В то же время в организации, по его словам, есть много стран, готовых сотрудничать с Россией. Речь шла о странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.