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Матвиенко заявила о необходимости реформировать ВТО

Ведомости

Для повышения эффективности работы Всемирной торговой организации (ВТО) необходима реформация. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС.

По мнению Матвиенко, организации нужны изменения, «направленные на возобновление полноформатной работы всех ее органов, «в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной».

Председатель Совета Федерации считает, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран – членов организации и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли.

ВТО была учреждена в 1955 г. Членство в организации в настоящее время имеют 164 государства, из которых 160 – признанные международным сообществом. Цели ВТО – регулирование торгово-политических отношений государств-членов и либерализация международной торговли. Россия подписала протокол о вступлении в ВТО в апреле 1994 г., а присоединилась к ней в августе 2012 г. 

В марте 2023 г. в МИД РФ исключили выход страны из ВТО. Тогда директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский указывал на попытки ряда недружественных государств «выдавить» Россию из ВТО. В то же время в организации, по его словам, есть много стран, готовых сотрудничать с Россией. Речь шла о странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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