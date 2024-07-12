Матвиенко заявила о необходимости реформировать ВТО

В марте 2023 г. в МИД РФ исключили выход страны из ВТО. Тогда директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский указывал на попытки ряда недружественных государств «выдавить» Россию из ВТО. В то же время в организации, по его словам, есть много стран, готовых сотрудничать с Россией. Речь шла о странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.