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В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана о возобновлении зерновой сделки

Ведомости

Кремль не исключает никаких договоренностей насчет возобновления зерновой сделки, но все вопросы необходимо рассматривать в комплексе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителю Кремля напомнили о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном возобновлении зерновой сделки и спросили о позиции Москвы по этому вопросу.

«Президент [Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он открыт для любых попыток достижения договоренностей на базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили. И президент открыт к диалогу, но с тем, чтобы вопросы рассматривать в комплексе. Выдирать какие-то вопросы из общего контекста в создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе», – подчеркнул Песков.

11 июля в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне Эрдоган заявил о начале работы «по оживлению Черноморской зерновой инициативы».

5 июля стало известно, что Турция хочет возобновить зерновую сделку в новом виде – создать особый коридор для поставок зерна в страны Африки и другие регионы, которые испытывают проблемы с продовольствием. Эрдоган тогда заявлял, что обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 г., ее действие прекратилось 17 июля 2023 г. Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада, прикрываясь сделкой, вывозили часть украинского зерна в свои государства, тогда как ее главная цель – помощь нуждающимся странам.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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