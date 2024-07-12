В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана о возобновлении зерновой сделки
Кремль не исключает никаких договоренностей насчет возобновления зерновой сделки, но все вопросы необходимо рассматривать в комплексе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителю Кремля напомнили о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном возобновлении зерновой сделки и спросили о позиции Москвы по этому вопросу.
«Президент [Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он открыт для любых попыток достижения договоренностей на базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили. И президент открыт к диалогу, но с тем, чтобы вопросы рассматривать в комплексе. Выдирать какие-то вопросы из общего контекста в создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе», – подчеркнул Песков.
11 июля в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне Эрдоган заявил о начале работы «по оживлению Черноморской зерновой инициативы».
5 июля стало известно, что Турция хочет возобновить зерновую сделку в новом виде – создать особый коридор для поставок зерна в страны Африки и другие регионы, которые испытывают проблемы с продовольствием. Эрдоган тогда заявлял, что обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС.
Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 г., ее действие прекратилось 17 июля 2023 г. Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада, прикрываясь сделкой, вывозили часть украинского зерна в свои государства, тогда как ее главная цель – помощь нуждающимся странам.