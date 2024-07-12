В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана о возобновлении зерновой сделки

«Президент [Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он открыт для любых попыток достижения договоренностей на базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили. И президент открыт к диалогу, но с тем, чтобы вопросы рассматривать в комплексе. Выдирать какие-то вопросы из общего контекста в создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе», – подчеркнул Песков.