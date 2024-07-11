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Эрдоган: началась работа над возобновлением зерновой сделки

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале работы над возобновлением зерновой сделки. Об этом сообщает Anadolu Ajans.

Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, где проходил саммит НАТО. Лидеры двух стран обсудили ход конфликта между Украиной и Россией, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган также заявил о продолжении усилий Турции для того, чтобы конфликт завершился «справедливым миром», и что «началась работа по оживлению Черноморской зерновой инициативы». По словам Эрдогана, Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, с целью создания условий для мира.

5 июля TRT Haber сообщало, что турецкая сторона хочет возобновить зерновую сделку в новом виде – создать особый коридор для поставок зерна в страны Африки и другие регионы, которые испытывают проблемы с продовольствием. Эрдоган тогда заявлял, что обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС. Итоги переговоров президент Турции оценил позитивно. При этом Эрдоган подчеркивал, что российский лидер поддерживает цель Стамбульской зерновой инициативы, но придерживается противоположных взглядов на идею поставок зерна в страны Европы.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 г., ее действие прекратилось 17 июля 2023 г. Путин не раз подчеркивал, что страны Запада, прикрываясь сделкой, вывозили часть украинского зерна в свои государства, тогда как ее главная цель – помощь нуждающимся странам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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