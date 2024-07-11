Эрдоган: началась работа над возобновлением зерновой сделки

Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, где проходил саммит НАТО. Лидеры двух стран обсудили ход конфликта между Украиной и Россией, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган также заявил о продолжении усилий Турции для того, чтобы конфликт завершился «справедливым миром», и что «началась работа по оживлению Черноморской зерновой инициативы». По словам Эрдогана, Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, с целью создания условий для мира.