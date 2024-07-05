Турция хочет возобновить зерновую сделку
Турецкая сторона хочет возобновить зерновую сделку в новом виде – создать особый коридор для поставок зерна в страны Африки и другие регионы, которые испытывают проблемы с продовольствием, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет издание TRT Haber.
По словам турецкого лидера, он обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС. Итоги переговоров Эрдоган оценил позитивно, особенно это касается вопроса Черноморского зернового коридора через Турцию в Африку и другие уязвимые с точки зрения продовольственной безопасности регионы, по которому Турция перевезла 30 млн тонн зерна.
Эрдоган также подчеркнул, что президент России полностью поддерживает цель Стамбульской зерновой инициативы, но он придерживается противоположных взглядов на идею поставок зерна в страны Европы.
Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 г., ее действие прекратилось 17 июля 2023 г. Владимир Путин не раз подчеркивал, что страны Запада прикрываясь сделкой вывозили часть украинского зерна в свои государства, тогда как ее главная цель – помощь нуждающимся странам.