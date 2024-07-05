Турция хочет возобновить зерновую сделку

По словам турецкого лидера, он обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС. Итоги переговоров Эрдоган оценил позитивно, особенно это касается вопроса Черноморского зернового коридора через Турцию в Африку и другие уязвимые с точки зрения продовольственной безопасности регионы, по которому Турция перевезла 30 млн тонн зерна.