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СМИ: Макрон примет отставку премьер-министра и правительства Франции 16 июля

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя и правительства 16 июля после последнего заседания совета министров. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Атталь впервые подал в отставку на следующий день после второго тура досрочных парламентских выборов 8 июля, но глава государства отказал ему, попросив остаться «на время, чтобы обеспечить стабильность в стране».

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции 7 июля внезапно лидировала коалиция левых сил «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP). От нее в Национальное собрание (нижнюю палату) прошли 182 депутата. Вторым стал пропрезидентский альянс «Вместе за республику» («Вместе», Ensemble, или «макронисты» по имени президента Макрона) – за ним 168 мест. Правые, лидировавшие в первом туре, оказались на третьем месте. Ядро коалиции, крайне правое «Национальное объединение» (Ressemblement National, EN), чей формальный лидер Жордан Барделла публично претендовал на пост премьера, получило 88 мест в нижней палате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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