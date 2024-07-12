СМИ: Макрон примет отставку премьер-министра и правительства Франции 16 июля

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции 7 июля внезапно лидировала коалиция левых сил «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP). От нее в Национальное собрание (нижнюю палату) прошли 182 депутата. Вторым стал пропрезидентский альянс «Вместе за республику» («Вместе», Ensemble, или «макронисты» по имени президента Макрона) – за ним 168 мест. Правые, лидировавшие в первом туре, оказались на третьем месте. Ядро коалиции, крайне правое «Национальное объединение» (Ressemblement National, EN), чей формальный лидер Жордан Барделла публично претендовал на пост премьера, получило 88 мест в нижней палате.