Постпред Васильев: РФ и ОДКБ предлагали НАТО диалог по системе безопасности
Россия и ОДКБ неоднократно предлагали НАТО начать диалог для создания системы безопасности, но эти инициативы не встретили ответной заинтересованности, сообщил в интервью «РИА Новости» постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
По его словам, систему предлагалось создать основанной на ключевом принципе – обеспечение безопасности не должно происходить за счет безопасности других. «Однако, к сожалению, наши предложения не вызвали ответного интереса», – отметил Васильев.
Он также подчеркнул, что Россия и ОДКБ наблюдают за расширением деятельности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И организация фиксирует попытки Запада дестабилизировать ситуацию на Кавказе и в Иране. В случае ухудшения обстановки в этих регионах это станет серьезной угрозой безопасности для всех государств – членов ОДКБ, добавил Васильев.