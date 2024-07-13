Постпред Васильев: РФ и ОДКБ предлагали НАТО диалог по системе безопасности

Он также подчеркнул, что Россия и ОДКБ наблюдают за расширением деятельности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И организация фиксирует попытки Запада дестабилизировать ситуацию на Кавказе и в Иране. В случае ухудшения обстановки в этих регионах это станет серьезной угрозой безопасности для всех государств – членов ОДКБ, добавил Васильев.