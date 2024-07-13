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Минздрав Газы сообщил об увеличении числа жертв до 71 при ударе в Газе

Ведомости

В результате бомбардировки района Аль-Маваси у города Хан-Юнис в южной части сектора Газа погиб 71 человек. Об этом сообщил минздрав анклава.

Пострадали 289 человек.

По информации телеканала Al Arabiya, в результате удара был убит лидер боевого крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» в Хан-Юнисе Рафиа Салама.

Радикальная палестинская группировка «Хамас» осудила удар по Хан-Юнису. Гибель лидера крыла движения группировка еще не подтвердила.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий, по данным палестинской стороны, превысило 38 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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