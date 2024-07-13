Минздрав Газы сообщил об увеличении числа жертв до 71 при ударе в Газе
В результате бомбардировки района Аль-Маваси у города Хан-Юнис в южной части сектора Газа погиб 71 человек. Об этом сообщил минздрав анклава.
Пострадали 289 человек.
По информации телеканала Al Arabiya, в результате удара был убит лидер боевого крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» в Хан-Юнисе Рафиа Салама.
Радикальная палестинская группировка «Хамас» осудила удар по Хан-Юнису. Гибель лидера крыла движения группировка еще не подтвердила.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий, по данным палестинской стороны, превысило 38 000 человек.