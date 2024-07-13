Армия Израиля подтвердила, что атаковала лидеров «Хамаса» на юге сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила, что атаковала лидеров радикальной палестинской группировки «Хамас» у города Хан-Юнис на юге секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии.
По данным ЦАХАЛ, военные нанесли удар по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных лидера боевого крыла «Хамаса» и другие террористы.
По информации телеканала Al Arabiya, в результате удара был убит лидер боевого крыла радикальной группировки «Хамас» в Хан-Юнисе Рафиа Салама. Движение осудило удар по Хан-Юнису. Гибель лидера крыла «Хамаса» группировка не подтвердила.
Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате бомбардировки района Аль-Маваси у Хан-Юниса погиб 71 человек, 289 пострадали.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий, по данным палестинской стороны, превысило 38 000 человек.