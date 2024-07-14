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Трамп придерживается планов посетить съезд республиканцев после стрельбы

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что примет участие в национальном съезде Республиканской партии на следующей неделе, пишет Bloomberg.

На съезде, открытие которого запланировано на 15 июля, ожидается официальное выдвижение Трампа кандидатом в президенты от республиканцев.

«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам всем в Милуоки, где мы продолжим работу на нашем съезде по выдвижению его кандидатуры на пост 47-го президента Соединенных Штатов», – говорится в заявлении предвыборного штаба Трампа и официальных лиц партии 13 июля.

Четырехдневный съезд пройдет в условиях повышенных мер безопасности после стрельбы, которую власти расследуют как покушение.

Вечером 13 июля (01:15 мск 14 июля) неизвестный выстрелил в Трампа на предвыборном собрании в Пенсильвании, пуля задела его правое ухо. Один участник митинга погиб и двое получили ранения. Стрелок ликвидирован. 

В штабе Трампа заявили, что он чувствует себя «хорошо». 

После стрельбы правоохранительные органы усилят безопасность перед съездом, будут созданы буферные зоны вокруг мероприятия, сообщает CBS News.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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