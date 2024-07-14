Трамп придерживается планов посетить съезд республиканцев после стрельбы

«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам всем в Милуоки, где мы продолжим работу на нашем съезде по выдвижению его кандидатуры на пост 47-го президента Соединенных Штатов», – говорится в заявлении предвыборного штаба Трампа и официальных лиц партии 13 июля.