Трамп придерживается планов посетить съезд республиканцев после стрельбы
Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что примет участие в национальном съезде Республиканской партии на следующей неделе, пишет Bloomberg.
На съезде, открытие которого запланировано на 15 июля, ожидается официальное выдвижение Трампа кандидатом в президенты от республиканцев.
«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам всем в Милуоки, где мы продолжим работу на нашем съезде по выдвижению его кандидатуры на пост 47-го президента Соединенных Штатов», – говорится в заявлении предвыборного штаба Трампа и официальных лиц партии 13 июля.
Четырехдневный съезд пройдет в условиях повышенных мер безопасности после стрельбы, которую власти расследуют как покушение.
Вечером 13 июля (01:15 мск 14 июля) неизвестный выстрелил в Трампа на предвыборном собрании в Пенсильвании, пуля задела его правое ухо. Один участник митинга погиб и двое получили ранения. Стрелок ликвидирован.
В штабе Трампа заявили, что он чувствует себя «хорошо».
После стрельбы правоохранительные органы усилят безопасность перед съездом, будут созданы буферные зоны вокруг мероприятия, сообщает CBS News.