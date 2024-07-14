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Трампу выстрелили в ухо на предвыборном выступлении

Расследование стрельбы в Пенсильвании ведется как покушение на убийство
Ирина Овчарова
YUKI IWAMURA / AFP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранен в результате стрельбы, произошедшей вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании. Трансляция мероприятия велась на YouTube RSBN.

Инцидент произошел около 18:15 (01:15 мск 14 июля). Один участник собрания погиб и двое получили ранения, пишет Politico. 

«В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха», – написал позже Трамп на платформе Truth Social. Он также выразил соболезнования семье погибшего в ходе стрельбы.

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент как покушение на убийство, пишет Reuters «Сегодня вечером произошло то, что мы называем покушением на жизнь бывшего президента Дональда Трампа», – сказал Кевин Ройек, специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Питтсбурге. 

Сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что стрелок ликвидирован. Предварительно установлена его личность, но службы пока не готовы назвать его имя е публично. Правоохранители также пока не установили мотив стрелка.

Президент Джо Байден осудил покушение на Трампа. «В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его», – сказал Байден. Ведущие республиканцы и демократы также осудили насилие.

В предвыборном штабе Трампа заявили, что у него «все хорошо».

Это был первый случай стрельбы по президенту США или кандидату от одной из основных партий после покушения на жизнь президента-республиканца Рональда Рейгана в 1981 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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