Трампу выстрелили в ухо на предвыборном выступлении

Трампу выстрелили в ухо на предвыборном выступленииРасследование стрельбы в Пенсильвании ведется как покушение на убийство
Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранен в результате стрельбы, произошедшей вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании. Трансляция мероприятия велась на YouTube RSBN.
Инцидент произошел около 18:15 (01:15 мск 14 июля). Один участник собрания погиб и двое получили ранения, пишет Politico.
«В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха», – написал позже Трамп на платформе Truth Social. Он также выразил соболезнования семье погибшего в ходе стрельбы.
Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует инцидент как покушение на убийство, пишет Reuters «Сегодня вечером произошло то, что мы называем покушением на жизнь бывшего президента Дональда Трампа», – сказал Кевин Ройек, специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Питтсбурге.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что стрелок ликвидирован. Предварительно установлена его личность, но службы пока не готовы назвать его имя е публично. Правоохранители также пока не установили мотив стрелка.
Президент Джо Байден осудил покушение на Трампа. «В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его», – сказал Байден. Ведущие республиканцы и демократы также осудили насилие.
В предвыборном штабе Трампа заявили, что у него «все хорошо».
Это был первый случай стрельбы по президенту США или кандидату от одной из основных партий после покушения на жизнь президента-республиканца Рональда Рейгана в 1981 г.