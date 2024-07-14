Подозреваемый в попытке покушения на Трампа работал в реабилитационном центре

Покушение на жизнь Трампа было совершено 14 июля мск во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Экс-президент чудом остался жив, он повернул голову в тот момент, когда в нее стрелял преступник, в итоге пуля задела верхнюю часть его уха. Вскоре после инцидента Трамп заявил, что с ним все в порядке, и что он продолжит борьбу за пост президента США.