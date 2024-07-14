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Подозреваемый в попытке покушения на Трампа работал в реабилитационном центре

Ведомости

Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в попытке убийства экс-президента США Дональда Трампа и ликвидированный силовиками, работал специалистом по питанию в центре квалифицированного медицинского ухода и реабилитации Бетел Парк (Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center), сообщает The New York Times.

«Марси Гримм, администратор учреждения, заявила, что организация была шокирована после того, как узнала о его причастности к стрельбе, добавив, что он выполнял свою работу без нареканий», – пишет издание. Представитель центра также уточнила, что он сотрудничает со следствием, предоставляя всю необходимую информацию.

Бывшие одноклассники стрелка рассказали, что не замечали в нем никаких странностей. Круксу было 20 лет, пока что следствие не выявило никаких связей между ним и террористическими организациями или иностранными государствами.

Покушение на жизнь Трампа было совершено 14 июля мск во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Экс-президент чудом остался жив, он повернул голову в тот момент, когда в нее стрелял преступник, в итоге пуля задела верхнюю часть его уха. Вскоре после инцидента Трамп заявил, что с ним все в порядке, и что он продолжит борьбу за пост президента США.

Согласно оценке американской прессы, попытка покушения может привести к росту рейтинга Трампа, который и так уже опережал действующего президента США Джо Байдена. Последний в ходе брифинга 14 июля заявил, что поручил провести расследование и установить все детали произошедшего, а также усилить охрану Трампа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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