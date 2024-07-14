Подозреваемый в попытке покушения на Трампа работал в реабилитационном центре
Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в попытке убийства экс-президента США Дональда Трампа и ликвидированный силовиками, работал специалистом по питанию в центре квалифицированного медицинского ухода и реабилитации Бетел Парк (Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center), сообщает The New York Times.
«Марси Гримм, администратор учреждения, заявила, что организация была шокирована после того, как узнала о его причастности к стрельбе, добавив, что он выполнял свою работу без нареканий», – пишет издание. Представитель центра также уточнила, что он сотрудничает со следствием, предоставляя всю необходимую информацию.
Бывшие одноклассники стрелка рассказали, что не замечали в нем никаких странностей. Круксу было 20 лет, пока что следствие не выявило никаких связей между ним и террористическими организациями или иностранными государствами.
Покушение на жизнь Трампа было совершено 14 июля мск во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Экс-президент чудом остался жив, он повернул голову в тот момент, когда в нее стрелял преступник, в итоге пуля задела верхнюю часть его уха. Вскоре после инцидента Трамп заявил, что с ним все в порядке, и что он продолжит борьбу за пост президента США.
Согласно оценке американской прессы, попытка покушения может привести к росту рейтинга Трампа, который и так уже опережал действующего президента США Джо Байдена. Последний в ходе брифинга 14 июля заявил, что поручил провести расследование и установить все детали произошедшего, а также усилить охрану Трампа.