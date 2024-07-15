Летчик РФ: спецслужбы Украины потребовали убить экипаж перед угоном Ту-22М3
Украинские спецслужбы требовали от российского военного летчика катапультировать экипаж бомбардировщика Ту-22М3 перед угоном. Об этом военнослужащий сообщил в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
«Мне предложили катапультировать их [членов экипажа] принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить», – рассказал военнослужащий (цитата по «РИА Новости»).
О попытках украинских спецслужб угнать за границу российский военный дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 стало известно 8 июля. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, украинская разведка обещала российскому летчику около $3 млн и гражданство Италии за перелет и посадку самолета на Украине. Спецслужбы стран НАТО также были причастны к подготовке и проведению операции. На российского пилота вышли через мессенджер Telegram, он рассказал обо всем командованию.
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