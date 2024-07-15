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Летчик РФ: спецслужбы Украины потребовали убить экипаж перед угоном Ту-22М3

Ведомости

Украинские спецслужбы требовали от российского военного летчика катапультировать экипаж бомбардировщика Ту-22М3 перед угоном. Об этом военнослужащий сообщил в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мне предложили катапультировать их [членов экипажа] принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить», – рассказал военнослужащий (цитата по «РИА Новости»).

О попытках украинских спецслужб угнать за границу российский военный дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 стало известно 8 июля. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, украинская разведка обещала российскому летчику около $3 млн и гражданство Италии за перелет и посадку самолета на Украине. Спецслужбы стран НАТО также были причастны к подготовке и проведению операции. На российского пилота вышли через мессенджер Telegram, он рассказал обо всем командованию.

Российская контрразведка получила сведения, которые позволили вооруженным силам РФ нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ «Озерное».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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