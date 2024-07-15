Летчик РФ: спецслужбы Украины потребовали убить экипаж перед угоном Ту-22М3

О попытках украинских спецслужб угнать за границу российский военный дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 стало известно 8 июля. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, украинская разведка обещала российскому летчику около $3 млн и гражданство Италии за перелет и посадку самолета на Украине. Спецслужбы стран НАТО также были причастны к подготовке и проведению операции. На российского пилота вышли через мессенджер Telegram, он рассказал обо всем командованию.