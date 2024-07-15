В Руанде началось голосование на президентских и парламентских выборах

Ожидается, пишет Reuters, что победу в президентских выборах одержит действующий глава страны Поль Кагаме – тутси, переживший геноцид этнического меньшинства, в котором погиб каждый пятый житель, бывший беженец и повстанец. Он руководит Руандой с 2000 г. и баллотируется на четвертый срок. В предыдущий раз Кагаме был избран президентом в августе 2017 г. при явке в 98%.