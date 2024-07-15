В Руанде началось голосование на президентских и парламентских выборах
В Руанде стартовало голосование на президентских и парламентских выборах. Принять участие в нем смогут 9 млн граждан, передает Reuters. Предварительные результаты могут объявить 20 июля, окончательные – 27 июля.
Ожидается, пишет Reuters, что победу в президентских выборах одержит действующий глава страны Поль Кагаме – тутси, переживший геноцид этнического меньшинства, в котором погиб каждый пятый житель, бывший беженец и повстанец. Он руководит Руандой с 2000 г. и баллотируется на четвертый срок. В предыдущий раз Кагаме был избран президентом в августе 2017 г. при явке в 98%.
Сейчас в республике также проходят парламентские выборы: на 80 мест в нижней палате претендуют 500 кандидатов. 53 депутата будут избраны на тайном голосовании по партийным спискам при пороге 5%. Выборы остальных 27 парламентариев назначены на 16 июля.