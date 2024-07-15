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В Руанде началось голосование на президентских и парламентских выборах

Ведомости

В Руанде стартовало голосование на президентских и парламентских выборах. Принять участие в нем смогут 9 млн граждан, передает Reuters. Предварительные результаты могут объявить 20 июля, окончательные – 27 июля.

Ожидается, пишет Reuters, что победу в президентских выборах одержит действующий глава страны Поль Кагаме – тутси, переживший геноцид этнического меньшинства, в котором погиб каждый пятый житель, бывший беженец и повстанец. Он руководит Руандой с 2000 г. и баллотируется на четвертый срок. В предыдущий раз Кагаме был избран президентом в августе 2017 г. при явке в 98%.

Сейчас в республике также проходят парламентские выборы: на 80 мест в нижней палате претендуют 500 кандидатов. 53 депутата будут избраны на тайном голосовании по партийным спискам при пороге 5%. Выборы остальных 27 парламентариев назначены на 16 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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