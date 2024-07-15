Маск обвинил в покушении на Трампа секретную службу США
Американский предприниматель Илон Маск обвинил секретную службу США в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа.
«Провал принадлежит секретной службе. Точка», – написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Так Маск отреагировал на информацию о том, что секретная служба в вопросах обеспечения безопасности полагалась на местные правоохранительные органы.
14 июля Маск заявил в Х, что руководство секретной службы США должно уйти в отставку.
Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.