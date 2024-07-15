Максима Королькова назначили замминистра природных ресурсов и экологии
Заместителем министра природных ресурсов и экологии России назначен Максим Корольков. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Назначить Королькова Максима Владимировича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», – говорится в документе.
Корольков окончил Московскую государственную академию тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова, где получил образование по специальностям «инженерная защита окружающей среды» и «менеджмент». Степень магистра Корольков получил в Московском государственном университете путей сообщения по специальности «экономика фирмы и отраслевых рынков».
С 2006 г. занимал руководящие должности в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) и Министерстве промышленности и торговли России. С 2019 г. был заместителем генерального директора РосРАО.