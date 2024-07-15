«РИА Новости»: Орбан инициирует обсуждение своего плана по Украине 17-18 июля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Лондоне 17-18 июля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.
Источник агентства предполагает, что обсуждение может пройти на полях саммита и Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы помимо «мирного плана» Зеленского.
15 июля стало известно, что Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своей «мирной миссии» в Россию, США, Китай и на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно содержание внутренней переписки в рамках ЕС. Он отметил, что во время визита в Москву Орбан излагал «основные параметры своего видения».
5 июля венгерский премьер прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обменялись мнениями по мирному урегулированию на Украине. До этого Орбан посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля.