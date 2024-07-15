Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

«РИА Новости»: Орбан инициирует обсуждение своего плана по Украине 17-18 июля

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Лондоне 17-18 июля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

Источник агентства предполагает, что обсуждение может пройти на полях саммита и Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы помимо «мирного плана» Зеленского.

15 июля стало известно, что Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своей «мирной миссии» в Россию, США, Китай и на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно содержание внутренней переписки в рамках ЕС. Он отметил, что во время визита в Москву Орбан излагал «основные параметры своего видения».

5 июля венгерский премьер прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обменялись мнениями по мирному урегулированию на Украине. До этого Орбан посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных