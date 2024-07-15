«РИА Новости»: Орбан инициирует обсуждение своего плана по Украине 17-18 июля

5 июля венгерский премьер прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обменялись мнениями по мирному урегулированию на Украине. До этого Орбан посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля.