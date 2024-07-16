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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках российского председательства в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении. 

В аэропорту его встретили посол России в США Анатолий Антонов и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Лавров будет председательствовать на двух центральных мероприятиях. 16 июля он примет участие в заседании СБ ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства, а 17 июля – на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке. У российского министра также запланированы несколько двусторонних встреч.

Как отмечает ТАСС, Лавров летел из Москвы в Нью-Йорк более 12 часов, минуя недружественные страны. Журналисты из пула министра вновь столкнулись с визовыми ограничениями со стороны США: они получили визы с ограничениями передвижения. Российские журналисты не могут отъезжать дальше чем на 40 км от центра Нью-Йорка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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