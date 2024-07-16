Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН

Лавров будет председательствовать на двух центральных мероприятиях. 16 июля он примет участие в заседании СБ ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства, а 17 июля – на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке. У российского министра также запланированы несколько двусторонних встреч.