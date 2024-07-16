Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.
«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках российского председательства в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении.
В аэропорту его встретили посол России в США Анатолий Антонов и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Лавров будет председательствовать на двух центральных мероприятиях. 16 июля он примет участие в заседании СБ ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства, а 17 июля – на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке. У российского министра также запланированы несколько двусторонних встреч.
Как отмечает ТАСС, Лавров летел из Москвы в Нью-Йорк более 12 часов, минуя недружественные страны. Журналисты из пула министра вновь столкнулись с визовыми ограничениями со стороны США: они получили визы с ограничениями передвижения. Российские журналисты не могут отъезжать дальше чем на 40 км от центра Нью-Йорка.