Лавров попросит в СБ ООН показать список погибших в Буче

«Конечно, мы поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся. Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже в десятый раз заданный вопрос, можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты Би-би-си», – сказал министр.