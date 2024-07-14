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Лавров попросит в СБ ООН показать список погибших в Буче

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерен поднять вопрос о списке людей, погибших в 2022 г. в Буче Киевской области. Этот вопрос оставят в очередной раз без ответа, сказал министр в интервью журналисту Павлу Зарубину.  

Зарубин поинтересовался у министра, почему трагедии на Украине происходят в период важнейших переговоров и накануне саммита НАТО. Российская сторона, по словам Лаврова, не раз комментировала эту тему, и она может быть вновь поднята на следующей неделе во время председательства РФ в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Конечно, мы поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся. Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже в десятый раз заданный вопрос, можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты Би-би-си», – сказал министр.

Тот факт, что «элементарную вещь» оставляют без ответа, Лавров назвал «позорищем». Он также призвал западные страны показать, как идет расследование диверсии на «Северных потоках».

«И все остальное, что нам Запад вменяет, нужно вот такими простыми, уж совсем конкретными вопросами, возвращать на их сторону поля», – добавил он.

Весной 2022 г. российские войска покинули город Буча, после чего в СМИ и соцсетях появились видео с телами погибших. В Минобороны и МИД России назвали это провокацией и инсценировкой.

Подразделения Вооруженных сил России полностью вышли из Бучи 30 марта, на следующий день после стамбульского раунда российско-украинских переговоров, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва просила предоставить полный список имен погибших жителей Бучи. Для установления истины необходимо провести честное и независимое расследование, подчеркивал МИД. Провокация в Буче нужна была Украине, чтобы объяснить свой отказ от договоренностей с Россией, заявил в июне текущего года президент РФ Владимир Путин. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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