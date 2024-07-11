США и Украина намерены дать силовой ответ на падение ракеты на больницу в Киеве
Власти США и Украины ведут работу над силовым ответом на падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на одном из мероприятий саммита НАТО.
«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично», – заявил Салливан (цитата по «РИА Новости»).
8 июля в детскую специализированную больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, обвинил власти Украины в организации «пиар-операции на крови».