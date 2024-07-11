США и Украина намерены дать силовой ответ на падение ракеты на больницу в Киеве

8 июля в детскую специализированную больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.