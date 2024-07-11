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США и Украина намерены дать силовой ответ на падение ракеты на больницу в Киеве

Ведомости

Власти США и Украины ведут работу над силовым ответом на падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на одном из мероприятий саммита НАТО.

«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично», – заявил Салливан (цитата по «РИА Новости»).

8 июля в детскую специализированную больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, обвинил власти Украины в организации «пиар-операции на крови».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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