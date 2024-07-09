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Песков обвинил Киев в «пиаре на крови» после падения ракеты на детскую больницу

Ведомости

Власти Украины организуют «пиар-операции на крови», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве.

«Конечно же это все пиар-операции. При чем пиар-операции на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая попала в эту больницу детскую», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля заявил, что это трагедия, но она «умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского на саммите НАТО».

По его словам, России «информационно сложно достучаться до западного мира». «Они не хотят ничего слышать. Мы видим газеты, мы видим каналы, мы видим истерику, которая там происходит. Это связано, наверное, с монопольным доминированием там англосаксонских средств массовой информации», – добавил Песков.

8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в строение на территории детской больницы «Охматдет» попала одна из ракет западного ЗРК NASAMS, что, по ее словам, подтверждают многочисленные свидетели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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