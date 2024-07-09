Песков обвинил Киев в «пиаре на крови» после падения ракеты на детскую больницу
Власти Украины организуют «пиар-операции на крови», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве.
«Конечно же это все пиар-операции. При чем пиар-операции на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая попала в эту больницу детскую», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Представитель Кремля заявил, что это трагедия, но она «умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского на саммите НАТО».
По его словам, России «информационно сложно достучаться до западного мира». «Они не хотят ничего слышать. Мы видим газеты, мы видим каналы, мы видим истерику, которая там происходит. Это связано, наверное, с монопольным доминированием там англосаксонских средств массовой информации», – добавил Песков.
8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в строение на территории детской больницы «Охматдет» попала одна из ракет западного ЗРК NASAMS, что, по ее словам, подтверждают многочисленные свидетели.