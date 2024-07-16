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Путин встретился с губернатором Тверской области Руденей

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщает пресс-служба Кремля.

Руденя поблагодарил президента за открытие северного обхода города Твери – трассы М-11 «Нева» – и обхода города Тольятти. Путин ответил, что знает о внимании губернатора к этому вопросу.

«Вы точно были включены в эту работу, я это знаю, постоянно об этом говорили. Так что и вам тоже спасибо за ваше внимание к этому объекту и к результатам этой большой работы, очень важной для Тверской области», – сказал глава государства.

16 июля Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Он прибыл на церемонию открытия северного обхода Твери на Lada Aura – автомобиле «АвтоВАЗа» бизнес-класса. Президент отметил, что автострада в объезд Твери протяженностью 62,4 км вводится в эксплуатацию почти на год раньше срока. Открытие участка завершает строительство трассы М-11 «Нева». Открытие трассы в обход Твери обеспечит бесшовное скоростное движение без светофоров между Москвой и Санкт-Петербургом. Максимальная разрешенная скорость движения по участку составит 130 км/ч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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