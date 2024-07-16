Путин встретился с губернатором Тверской области Руденей
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщает пресс-служба Кремля.
Руденя поблагодарил президента за открытие северного обхода города Твери – трассы М-11 «Нева» – и обхода города Тольятти. Путин ответил, что знает о внимании губернатора к этому вопросу.
«Вы точно были включены в эту работу, я это знаю, постоянно об этом говорили. Так что и вам тоже спасибо за ваше внимание к этому объекту и к результатам этой большой работы, очень важной для Тверской области», – сказал глава государства.
16 июля Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Он прибыл на церемонию открытия северного обхода Твери на Lada Aura – автомобиле «АвтоВАЗа» бизнес-класса. Президент отметил, что автострада в объезд Твери протяженностью 62,4 км вводится в эксплуатацию почти на год раньше срока. Открытие участка завершает строительство трассы М-11 «Нева». Открытие трассы в обход Твери обеспечит бесшовное скоростное движение без светофоров между Москвой и Санкт-Петербургом. Максимальная разрешенная скорость движения по участку составит 130 км/ч.